Указал день своего рождения "12.12.1978"Изменил свое образование на "Специальное"Указал свою профессию - "Машинист"Изменил семейное положение на "Женат"
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 12.12.1978, 45 лет
- Специальное
- В браке
- Машинист
- 0 друзей