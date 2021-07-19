Краткая информация

  • 15.04.2008, 13 лет
  • 0 друзей
Саша Чучуева

Изменила свой статус: "Я анимешник который не хейтит 🏳️‍🌈, уважаю чужое мнение, считаю каждого человека особой личностью; из плохого имеется юмор и зрение; хочу найти друга."

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Саша Чучуева

Изменила свой статус: "Я анимешник который не хейтит 🏳️‍🌈, уважаю чужое мнение, считаю каждого человека особой личностью, из плохого имеется юмор и зрение, хочу найти друга."

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Саша Чучуева

Указала день своего рождения "15.04.2008"Указала свой статус: "Я анимешник который не хейтит 🏳️‍🌈, увожаю чужое мнение, считаю каждого человека особой личностью, из плохого имеется юмор и зрение."

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