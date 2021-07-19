Изменила свой статус: "Я анимешник который не хейтит 🏳️🌈, уважаю чужое мнение, считаю каждого человека особой личностью; из плохого имеется юмор и зрение; хочу найти друга."
Изменила свой статус: "Я анимешник который не хейтит 🏳️🌈, уважаю чужое мнение, считаю каждого человека особой личностью, из плохого имеется юмор и зрение, хочу найти друга."
Указала день своего рождения "15.04.2008"Указала свой статус: "Я анимешник который не хейтит 🏳️🌈, увожаю чужое мнение, считаю каждого человека особой личностью, из плохого имеется юмор и зрение."