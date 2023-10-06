Вот за что растерзали Кадаффи

Вот за эти "грехи" убили Кадаффи!





1. Придя к власти, он изгнал из страны межд. корпорации.





2. Закрыл военные базы НАТО





3. ВВП на душу населения — 14 192 $.





4. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.





5. Пособие по безработице — 730

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