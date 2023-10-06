Игорь Овчаренко
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Краткая информация

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Игорь Овчаренко
1 д.
Вот за что растерзали Кадаффи
Вот за эти "грехи" убили Кадаффи!

1. Придя к власти, он изгнал из страны межд. корпорации.

2. Закрыл военные базы НАТО

3. ВВП на душу населения — 14 192 $.

4. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.

5. Пособие по безработице — 730
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