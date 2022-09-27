Вы когда нибудь видели ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАЛАКТИЧЕСКИЙ СЮЖЕТНЫЙ СЕРВЕР? 💁‍♀Нет? Но как вот он 👉🏻 Sairace Mine I полит-сюжетный сервер 🕍Тут вы сможете создать свой город/группировку! ⚔Сразиться с монстрами! 🗾Сюжет ПОДСТРАИВАЕМЫЙ под игрока 🚴‍♂Путешествовать по ПЛАНЕТАМ! ✏Своя карта и свой ресурспак! Наш