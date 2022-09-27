ШОК! Администратор VVV навал работать! Рассказ администратора.
Краткая информация
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Доброе утро Игроки сегодня желаем вам удачи в вашем дне! Думаю сегодня мы выложим ещё один ролик от создателей о том что нам осталось доделать. #майнкрфат #сервер #sairacemine #утро
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Вы когда нибудь видели ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАЛАКТИЧЕСКИЙ СЮЖЕТНЫЙ СЕРВЕР? 💁♀Нет? Но как вот он 👉🏻 Sairace Mine I полит-сюжетный сервер 🕍Тут вы сможете создать свой город/группировку! ⚔Сразиться с монстрами! 🗾Сюжет ПОДСТРАИВАЕМЫЙ под игрока 🚴♂Путешествовать по ПЛАНЕТАМ! ✏Своя карта и свой ресурспак! Наш
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