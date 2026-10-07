Как правильно подобрать ложемент под товар Ложементы помогают закрепить продукцию внутри упаковки, снижая риск повреждений при транспортировке и хранении. Внутри упаковки ложемент образует отдельные посадочные места, в которых надежно располагается продукция. Использовать такую конструкцию можно... Далее
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