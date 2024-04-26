Двукратный чемпион мира Вячеслав Кобец награжден памятной медалью Брянской области26 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил памятную медаль «80 лет освобождения Брянской области» Вячеславу Кобец, двукратному чемпиону мира и двукратному чемпиону Европы по джиу-джитцу,...Далее
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