Указал день своего рождения "06.06.1986"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Всегда можно купить модный брендовый акс…"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "https://baggins.ru/"Указал свою фамилию -