Вот, дожились, там в своих республиках убивали русских, теперь все эти из своих республик здесь, в России и снова убивают русских.... понаехали исламисты - террористы всякие... Кому это выгодно? Ответ знаете сами - сами голосовали и повесили месяц над Россией.