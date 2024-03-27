Вот, дожились, там в своих республиках убивали русских, теперь все эти из своих республик здесь, в России и снова убивают русских.... понаехали исламисты - террористы всякие... Кому это выгодно? Ответ знаете сами - сами голосовали и повесили месяц над Россией.
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