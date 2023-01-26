Спасти рядового Грабченко. Хроники Свинеи-без-Салу

Понедельник. Высадились в аэропорту "Борисполь". Сержант сказал что он назван в честь первого президента России Бориса Ельцина. Странно, президент России, а аэропорт в Киеве. Билли попытался поспорить с сержантом, заработал сто отжиманий, сделал

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