Однажды Ходжу спросили, какая разница между его ишаком и плешивым с базара.
-Ишака можно научить читать Коран, задумчиво ответил Нассредин.
))))
Однажды Ходжу спросили, какая разница между его ишаком и плешивым с базара.
-Ишака можно научить читать Коран, задумчиво ответил Нассредин.
))))
Интересно, почему людьми торговать аморально, а свиньями, коровами и борзыми щенками нет?))))
Спасти рядового Грабченко. Хроники Свинеи-без-Салу
Понедельник. Высадились в аэропорту "Борисполь". Сержант сказал что он назван в честь первого президента России Бориса Ельцина. Странно, президент России, а аэропорт в Киеве. Билли попытался поспорить с сержантом, заработал сто отжиманий, сделалДалее