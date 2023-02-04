Краткая информация
- 02.04.1972, 50 лет
- Специальное
- В браке
- юрист
- 0 друзей
Указал день своего рождения "02.04.1972"Изменил свое образование на "Специальное"Указал свою профессию - "юрист"Изменил семейное положение на "Женат"Далее
Если должник по коммунальным платежам не пришел на почту за письмом-уведомлением об ограничении услуги, его надо уведомить другим способом Сам по себе факт направления в адрес должника предупреждения заказным письмом с уведомлением о вручении, которое адресатом не получено (независимо от причинДалее