Если должник по коммунальным платежам не пришел на почту за письмом-уведомлением об ограничении услуги, его надо уведомить другим способом Сам по себе факт направления в адрес должника предупреждения заказным письмом с уведомлением о вручении, которое адресатом не получено (независимо от причин

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