Краткая информация

  • 02.04.1972, 50 лет
  • Специальное
  • В браке
  • юрист
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Если должник по коммунальным платежам не пришел на почту за письмом-уведомлением об ограничении услуги, его надо уведомить другим способом Сам по себе факт направления в адрес должника предупреждения заказным письмом с уведомлением о вручении, которое адресатом не получено (независимо от причин

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Если должник по коммунальным платежам не пришел на почту за письмом-уведомлением об ограничении услуги, его надо уведомить другим способом – Фукалов точка РУ

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