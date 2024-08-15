Я хочу сказать, что с моей стороны было чрезвычпйной глупостью сунуться за покупками в Озон. То, что мне понравиилось вчера, и я отложила вкорзину на утро сегоднчшнего дня исчезло, а мои 20шт товаров в корзине как-то выросли до 50 шт такого безобразия! Ну вот теперь пойду , попробую в Wildberries.