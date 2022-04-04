Краткая информация

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Олег Белов

Reaxing. Пытаясь удержать равновесие, человек задействует более 80% мыщц своего тела! Если лишить вас опоры, это заставит вас постоянно работать над удержание баланса! Таким образом задействуется и поддерживается в тонусе большое количество мышц!

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Олег Белов

Пытаясь удержать равновесие, человек задействует более 80% мыщц своего тела! Если лишить вас опоры, это заставит вас постоянно работать над удержание баланса! Таким образом задействуется и поддерживается в тонусе большое количество мышц!

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