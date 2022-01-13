Краткая информация

  • 06.06.1986, 35 лет
  • Высшее
  • В браке
  • Деятельность компания «Корифей» - строительство быстровозводимых зданий в городе Воронеж, в результате которой заказчик получает готовый к долговечной и бесперебойной эксплуатации объект, выполненный безопасно, качественно и в срок с необходимым для развития компании уровнем рентабельности.
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Алексей Медвежков

Указал день своего рождения "06.06.1986"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Деятельность компания «Корифей» - строит…"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "https://korsp.com/"Указал свою фамилию -

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