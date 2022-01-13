Указал день своего рождения "06.06.1986"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Деятельность компания «Корифей» - строит…"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "https://korsp.com/"Указал свою фамилию -