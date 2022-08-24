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Краткая информация
- 19.02.1987, 35 лет
- Среднее
- Всё сложно
- оператор ЭВМ И ЖУРНАСЛИСТ БОГЕР
- 0 друзей
Марк Маслов: В планах создать модель Одоева Бывший воспитанник Одоевского дома – интерната для престарелых и инвалидов Марк Маслов создал 3D проект учреждения, в котором вырос и воспитался. Марк собирается напечатать и отдать 3D макет в Одоевский краеведческий музей.В планах молодого человека
Марк Маслов, инвалид с ДЦП: «Меня все бросили, но я научился жить сам» Марк Маслов, инвалид с ДЦП: «Меня все бросили, но я научился жить сам» Сильная история жизни 32-летнего Марка, который сумел доказать всем, что может жить самостоятельно, нашел маму, но так и не смог ее простить. Родные
Марк Маслов: «Мама впервые позвонила в интернат в день моего 25-летия» 33-летний Марк Маслов, отказник с рождения, большую часть своей жизни провел в интернате. Он судился 7 лет и сумел доказать, что может жить самостоятельно Марк получил жилье, устроился на работу, нашел свою кровную маму, но пока
и из архива Марка МАСЛОВА Многие воспитанники интернатов пытаются найти своих родных, но почти никому это не удается. 26-летний Марк Маслов стал исключением из правил. Поиски Марк появился на свет в Щекинском роддоме. Совсем маленьким попал в Северо-Агеевскую школу-интернат. Затем был Одоевский