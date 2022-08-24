Марк Маслов, инвалид с ДЦП: «Меня все бросили, но я научился жить сам» Марк Маслов, инвалид с ДЦП: «Меня все бросили, но я научился жить сам» Сильная история жизни 32-летнего Марка, который сумел доказать всем, что может жить самостоятельно, нашел маму, но так и не смог ее простить. Родные