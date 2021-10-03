Варежка 💥Твист- это мощный удар🥊 по пятнам и не только. Многофункциональная. Попробую перечислить и ничего не упустить: 📍 Борется с пятнами на мягкой мебели 📍Оттирает въевшуеся грязь, пыль, жир 📍Отмоет обивку в машине и кресла 📍 Больше не нужна химчистка, варежка отмоет ваши дубле‌нки,куртки, шубы