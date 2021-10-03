Варежка 💥Твист- это мощный удар🥊 по пятнам и не только. Многофункциональная. Попробую перечислить и ничего не упустить: 📍 Борется с пятнами на мягкой мебели 📍Оттирает въевшуеся грязь, пыль, жир 📍Отмоет обивку в машине и кресла 📍 Больше не нужна химчистка, варежка отмоет ваши дубленки,куртки, шубы
Краткая информация
- 29.12.1994, 26 лет
- Есть пара
- 0 друзей
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Всем привет)) Я являюсь партнером Гринвей))) я буду выкладывать периодически эко товары. Кому интересно пишите))
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🚘НАБОР «LUXE» ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТО🚘 💥 💥💥💥💥💥👇🏻В набор входят: 👇🏻💥💥💥💥💥 🤙🏻1️⃣САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ: ——————————————————— 🧨После мытья автомобиля поможет насухо протереть все детали и отполировать их. 🧨Незаменима при уборке в салоне-устранит загрязнения с любых поверхностеи. 🧨Отлично поглощает пыль.
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