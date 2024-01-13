Незаконный склад Wildberries в московской области работает с 2019 года. 27 декабря 2021 г. московский телеканал "Россия 1" рассказал в местном блоке новостей о проблемах жителей деревни Коледино в Подольске из-за построенного в их населённом пункте склада Wildberries.

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