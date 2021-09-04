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Краткая информация
- 06.06.1986, 35 лет
- Высшее
- В браке
- Чтобы не ждать постановления о штрафе ГИБДД, которое посылают заказным письмом, и получить 50-процентную скидку, пользуюсь онлайн-сервисом shtrafy-gibdd.su, с помощью сервиса можно оплатить штрафы по номеру свидетельства о регистрации ТС в любом городе России.
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Указал день своего рождения "06.06.1986"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Чтобы не ждать постановления о штрафе ГИ…"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "https://shtrafy-gibdd.su/"Указал свою фамилию -