Указал день своего рождения "06.06.1986"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Чтобы не ждать постановления о штрафе ГИ…"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "https://shtrafy-gibdd.su/"Указал свою фамилию -