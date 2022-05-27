Указал день своего рождения "19.11.1972"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Роберт Шуман"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "прозаик, поэт"Изменил семейное положение на "Есть подруга"
Краткая информация
- 19.11.1972, 49 лет
- Высшее
- Есть пара
- прозаик, поэт
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