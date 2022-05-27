АЗОВСТАЛЬ Памяти погибшего вместе со всей ротой русского солдата Григория Дьяченко (2002-2022) Да, поворот судьбы, как гром зимой, нежданный, Хотя — весна, и думать надо о другом. Тем более — конец. Был раньше город Жданов, Там море предстоит под выгнутым углом. Там море — предстоит и ближе