raindrop.io — почти идеальный сервис для хранения и каталогизации закладок (сайты, видео и другие интернет-ресурсы). Пользуюсь им уже много лет и до сих пор это лучшая система как для хранения ссылок на сайты, так и для быстрого сохранения и поиска референсов для клиентов. Если вы, как и я