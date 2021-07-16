- 29.09.1982, 38 лет
- В браке
- Эксперт по информационным технологиям и визуальным коммуникациям. Предоставляю частные консультации компаниям и стартапам. Участвую в создании сложных цифровых продуктов. А также веду блог, развиваю собственные проекты и игры, занимаюсь музыкой и участвую в мероприятиях как автор и спикер. Официальный сайт — artofdigital.ru
Как несколькими грубыми мазками создать реалистичные сцены? Николай Курганов нашел способ: https://instagram.com/2dpanda
raindrop.io — почти идеальный сервис для хранения и каталогизации закладок (сайты, видео и другие интернет-ресурсы). Пользуюсь им уже много лет и до сих пор это лучшая система как для хранения ссылок на сайты, так и для быстрого сохранения и поиска референсов для клиентов. Если вы, как и я
Тот случай, когда описание услуги постепенно превращается в полноценную статью: https://humaninterface.pro/complex/automation #статья #информационныетехнологии #технологии #экосистема #платформа #программирование #цифровой #цифроваяплатформа #цифроваятрансформация #цифроваяэкосистема #разработка