Краткая информация

  • 29.09.1982, 38 лет
  • В браке
  • Эксперт по информационным технологиям и визуальным коммуникациям. Предоставляю частные консультации компаниям и стартапам. Участвую в создании сложных цифровых продуктов. А также веду блог, развиваю собственные проекты и игры, занимаюсь музыкой и участвую в мероприятиях как автор и спикер. Официальный сайт — artofdigital.ru
Сергей Ульященков

raindrop.io — почти идеальный сервис для хранения и каталогизации закладок (сайты, видео и другие интернет-ресурсы). Пользуюсь им уже много лет и до сих пор это лучшая система как для хранения ссылок на сайты, так и для быстрого сохранения и поиска референсов для клиентов. Если вы, как и я

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Сергей Ульященков

Тот случай, когда описание услуги постепенно превращается в полноценную статью: https://humaninterface.pro/complex/automation #статья #информационныетехнологии #технологии #экосистема #платформа #программирование #цифровой #цифроваяплатформа #цифроваятрансформация #цифроваяэкосистема #разработка

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Сергей Ульященков

Бизнес и финансы

«Почему жадные люди всегда при деньгах?

Почему жадные люди всегда при деньгах? Неужели все дело в экономии? Конечно нет! Всегда при деньгах умные люди, а не жадные. На самом деле жадный человек рискует как раз остаться без денег, так как на определенном этапе, средства необходимо правильно вкладывать, для приумножения капитала ...
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