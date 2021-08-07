... "...Русские. Возле своих границ. Провоцируют... корабли США..." Эттт, именно, возле каких-таких "СВОИХ"? Мошшш уточнить?
Краткая информация
- 0 друзей
Читать далее
Конечно, извиняюсь за прямоту вопроса, но чрезвычайно интересно, а нафига России вообще был нужен Крым? Да и ею инициированная да усердно подогреваемая гибридная бойня на Донбассе тоже. ______________________________ Я-то ответ на этот вопрос имею, но это МОЁ (!), сугубо личное мнение, а
Всё, что ПРОТИВОРЕЧИТ интересам ПУТИНСКОЙ РОССИИ есть БЛАГО для всего цивилизованного мира! ... И исламского в том числе.
Публикация этого фото с указанием, что на нём изображены крымские татары есть сознательная и умышленная манипуляция - суть ложь.