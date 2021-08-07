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Лепесток
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... "...Русские. Возле своих границ. Провоцируют... корабли США..." Эттт, именно, возле каких-таких "СВОИХ"? Мошшш уточнить?

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

АМЕРИКАНСКИЙ АДМИРАЛ ПРИВЫЧНО НАДУЛ ЩЁКИ. НО ПО ФАКТУ ВЗМОЛИЛСЯ: "ПОМИЛОСЕРДСТВУЙТЕ!"

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Лепесток
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Конечно, извиняюсь за прямоту вопроса, но чрезвычайно интересно, а нафига России вообще был нужен Крым? Да и ею инициированная да усердно подогреваемая гибридная бойня на Донбассе тоже. ______________________________ Я-то ответ на этот вопрос имею, но это МОЁ (!), сугубо личное мнение, а

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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Генерал Бондарев: Десант Черноморского флота готов высадиться в Одессе

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Лепесток
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Публикация этого фото с указанием, что на нём изображены крымские татары есть сознательная и умышленная манипуляция - суть ложь.

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А как еще с крымскими татарами должен был поступить Сталин?

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