Конечно, извиняюсь за прямоту вопроса, но чрезвычайно интересно, а нафига России вообще был нужен Крым? Да и ею инициированная да усердно подогреваемая гибридная бойня на Донбассе тоже. ______________________________ Я-то ответ на этот вопрос имею, но это МОЁ (!), сугубо личное мнение, а