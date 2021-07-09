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📈В движении к цели важно иметь профессиональную поддержку опытного наставника. 🙏И 10-11июля я поеду получать ценные знания от вышестоящих наставников. Эмоции переполняют, уже часы считаю до этого момента. Это круто когда ты можешь встретиться с наставниками, заметье не с одним, сразу с несколькими
Корейские патчи‼ Морщинки, припухлости и темные круги под глазами? 😧 Нееет!!! Не слышали! 😜😉 💛Золотые патчи NL🌕 Гидрогелевые патчи с био-активным золотом содержат элементы чистого золота, которые: ⚜мгновенно увлажняют кожу, ⚜делают ее сияющей и здоровой, ⚜ускоряют обновление клеток кожи,
🧐Кто главнее: тело или душа? 🤓Есть такое выражение: «Как мыслишь, так живёшь, так себя и чувствуешь». Сегодня накоплена огромная научная база, подтверждающая, что изменения в психике напрямую влияют на телесное здоровье человека. ✌Благодаря изменению эмоционального настроя и направления мыслей
🔥BioDrone — адаптоген от NL для здоровья и иммунитета ⚡BioDrone – это природный адаптоген от NL International, который содержит в своем составе гуминовые и фульвовые кислоты в концентрированном виде, а также микроэлементы, которые повышают иммунитет и способствуют восстановлению клеток организма.