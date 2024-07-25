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Merten System M: высокотехнологичные розетки, выключатели и рамки для различных типов помещений Серия Merten System M от System Electric представляет собой высокотехнологичные розетки, выключатели и рамки, разработанные для различных типов помещений. https://ielectrik.ru/catalog/merten_system_m.html

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Двери алюминиевые ✨ входные со стеклом | Окна Перспектива

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Закалённое стекло — это обычное листовое стекло, полученное нагревом до определённой температуры с последующим быстрым равномерным охлаждением. В результате такой обработки в поверхностных слоях стекла образуются остаточные механические напряжения сжатия, которые обеспечивают повышенную
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