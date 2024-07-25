Закалённое стекло — это обычное листовое стекло, полученное нагревом до определённой температуры с последующим быстрым равномерным охлаждением. В результате такой обработки в поверхностных слоях стекла образуются остаточные механические напряжения сжатия, которые обеспечивают повышенную