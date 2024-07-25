Merten System M: высокотехнологичные розетки, выключатели и рамки для различных типов помещений Серия Merten System M от System Electric представляет собой высокотехнологичные розетки, выключатели и рамки, разработанные для различных типов помещений. https://ielectrik.ru/catalog/merten_system_m.html
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Краткая информация
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Розетки и выключатели Bironi в каталоге https://ielectrik.ru/catalog/bironi.html — это высококачественные электроустановочные изделия, которые сочетают в себе стильный дизайн, надёжность и функциональность. Они производятся в России и соответствуют всем стандартам качества и безопасности. В...Далее