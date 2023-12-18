Никогда не отличалась отличными сетевыми способностями. Ну, во-первых - это (данный публичный пост) не моя вина. Хотя в дальнейшем я потенциально буду чувствовать определенный стыд, унижение и вину за данную публикацию. Наши слова имеют значение! Но, скажите мне со стороны, что я сейчас могуДалее
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