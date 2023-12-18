Татьяна
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Краткая информация

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Татьяна
4 ч.
Никогда не отличалась отличными сетевыми способностями. Ну, во-первых - это (данный публичный пост) не моя вина. Хотя в дальнейшем я потенциально буду чувствовать определенный стыд, унижение и вину за данную публикацию. Наши слова имеют значение! Но, скажите мне со стороны, что я сейчас могу
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