Никогда не отличалась отличными сетевыми способностями. Ну, во-первых - это (данный публичный пост) не моя вина. Хотя в дальнейшем я потенциально буду чувствовать определенный стыд, унижение и вину за данную публикацию. Наши слова имеют значение! Но, скажите мне со стороны, что я сейчас могу

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