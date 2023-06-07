Закончен монтаж нового кухонного гарнитура. Кухни неоклассика — это смесь лучших традиций классики и новых трендов. Если сравнить с классическим стилем, то кухня в стиле неоклассика не будет столь традиционной и выдержанной.

В ней органично сочетаются декоративные элементы, простота и современная

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