Указала день своего рождения "04.11.1976"Заполнила раздел "любимые книги" : "Фентези,Про кошек"Заполнила раздел "любимая еда" : "Обожаю овощи"Заполнила раздел "любимая музыка" : "K-POP"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Хороший год"Изменила свое образование наДалее
Краткая информация
- 04.11.1976, 46 лет
- Высшее
- Ничего серьёзного
- Дизайнер мебели
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Закончен монтаж нового кухонного гарнитура. Кухни неоклассика — это смесь лучших традиций классики и новых трендов. Если сравнить с классическим стилем, то кухня в стиле неоклассика не будет столь традиционной и выдержанной.
В ней органично сочетаются декоративные элементы, простота и современнаяДалее
Предварительный обсчет мебели, предварительный 3D проект. т.8-908-237-90-93 (или пишите сообщения в личку😉 )
Вот такая красота получилась!!!
Когда я увидела фотоотчет после монтажа, я просто обалдела!!! Ну классно же!? Это просто "БОМБА"!!! А ведь это полноценный шкаф, с полками и штангами под вешалки,(но...разной глубины, т.к. задача еще была чтобы спрятать проходящие позади трубы).
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