Краткая информация

  • 25.05.1990, 32 года
  • Высшее
  • Ничего серьёзного
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Нашла потрясающий и очень простой рецепт запекания рыбки! Я в восторге! Раньше я рыбу только жарила просто так и в кляре, добавляла много специй. А оказывается рыбку можно запечь всего с двумя ингредиентами: соль и оливковое масло. Больше ничего не нужно. Думаю, не каждая рыба подойдет, но дорада

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Запеченная дорадо в духовке — самый простой рецепт - Sdelaemvkusno.ru

Указала день своего рождения "25.05.1990"Заполнила раздел "любимые книги" : "Три товарища"Заполнила раздел "любимая еда" : "Рыба,Сыр,Тирамису"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Девчата,Мосты округа Мэдисон,Любовь и го…"Изменила свое образование на

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