Нашла потрясающий и очень простой рецепт запекания рыбки! Я в восторге! Раньше я рыбу только жарила просто так и в кляре, добавляла много специй. А оказывается рыбку можно запечь всего с двумя ингредиентами: соль и оливковое масло. Больше ничего не нужно. Думаю, не каждая рыба подойдет, но дорадаДалее
Краткая информация
- 25.05.1990, 32 года
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Указала день своего рождения "25.05.1990"Заполнила раздел "любимые книги" : "Три товарища"Заполнила раздел "любимая еда" : "Рыба,Сыр,Тирамису"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Девчата,Мосты округа Мэдисон,Любовь и го…"Изменила свое образование наДалее