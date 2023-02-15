Нашла потрясающий и очень простой рецепт запекания рыбки! Я в восторге! Раньше я рыбу только жарила просто так и в кляре, добавляла много специй. А оказывается рыбку можно запечь всего с двумя ингредиентами: соль и оливковое масло. Больше ничего не нужно. Думаю, не каждая рыба подойдет, но дорада

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