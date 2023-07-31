Краткая информация

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Евгения Спориш
1 д.

Один из популярных сервисов, который предоставляет возможность обхода капчи, - это "2Captcha". Этот сервис предоставляет простой API на различных языках программирования, включая Python, который позволяет разработчикам интегрировать решение капчи в свои скрипты и приложения. С помощью API 2Captcha,

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Python CAPTCHA and reCAPTCHA solver: How to bypass captcha using Python and API

Евгения Спориш
1 д.

Изучение турецкого языка также может стать отличным карьерным преимуществом. С турецким языком вы можете рассматривать варианты работы в туристической отрасли, в сфере международного бизнеса или дипломатии. Турция - это страна с развитой экономикой и активными торговыми связями, и знание турецкого

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