Один из популярных сервисов, который предоставляет возможность обхода капчи, - это "2Captcha". Этот сервис предоставляет простой API на различных языках программирования, включая Python, который позволяет разработчикам интегрировать решение капчи в свои скрипты и приложения. С помощью API 2Captcha,

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