Указала день своего рождения "07.03.1981"Изменила семейное положение на "В активном поиске"Указала свой статус: "Учебный Центр Студии красоты Luck&Muse имеет опыт работы в сфере дополнительного профессионального образования,который занимается подготовкой специалистов в области индустрии красоты. В студии разработаны эффективные программы обучения с учетом новейших технологий и направлений моды, обеспечивающие учащимся всеми необходимыми знаниями и навыками квалифицированных мастеров для работы в современных салонах красоты. Мы стараемся донести до учащихся новую информацию о современном салонном бизнесе, продвинуть новые виды услуг и предлагаем обучение, отвечающее высоким требованиям. По каждой специальности оборудованы учебные аудитории, имеется все необходимое для обучение - это профессиональная косметика, оборудование, средства и материалы самого современного уровня, созданные с использованием последних достижений косметологии и медицины. Наши преподаватели - лучшие практикующие профессионалы в своей сфере. 2 раза в год они проходят обязательные курсы повышения квалификации по новейшим технологиям в области бьюти красоты, Посещают международные косметологические выставки и конгрессы, участвую в конкурсах и чемпионатах По всем вопросам обращайтесь! Т. 89282229861 https://kkhachaturjanmariam.setmore.com/mariam https://ru.fresha.com/book-now/studio-krasoti-luck-muse-pg2kaxww/all-offer?id=619539&pId=580408