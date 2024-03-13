Игорь Огородников
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 17.11.1969, 54 года
  • Высшее
  • В активном поиске
  • Массажист-реабилитолог
  • 0 друзей
Игорь Огородников
9 ч.
ВЕСЬ МАРТ В КАБИНЕТЕ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ "ДЭТ" ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Уникальность процедур в их эффективности и безопасности.
Подпишитесь на наше сообщество в Вконтакте https://vk.com/healthspinerus и получите скидку 50% на первую процедуру "Детензор-терапии" или скидку 20% на УЗ чистку
...Далее

Ваш браузер устарел

Картина дня

наверх