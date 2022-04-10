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василий кравченко

ПРЕМЬЕРА!!!) А если... А завтра что? А завтра будет мир! А если… Нет, не будет всяких «если»! Из убиенных выложен пунктир Отсюда прямо к Богу в поднебесье… Мы ничего не поняли опять, Не сохранили мир, что был дарован. Искали люди, где, кого распять. У душ, ослепших, ярости оковы… Я ненависти семя

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василий кравченко

Есть лишь одна национальность - человек! Михаил Морозовский                 Михаил Морозовский ЕСТЬ ЛИШЬ ОДНА НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – ЧЕЛОВЕК!                 Есть  лишь одна национальность – ЧЕЛОВЕК! И наций я других не знаю боле, И лишь её я почитаю только, И ей пророчу славный,  добрый  век. Есть лишь

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василий кравченко

Новое стихотворение украинской поэтессы - Не слава Украине, нет, ребята ￼ Ирина Самарина стала известной после написания стиха Простите нас родные россияне в ответ на стих националистки Никогда мы не будем братьями. Ирина до сих пор занимается творчеством - пишет стихотворения и публикует. Вот ее

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