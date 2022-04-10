ПРЕМЬЕРА!!!) А если... А завтра что? А завтра будет мир! А если… Нет, не будет всяких «если»! Из убиенных выложен пунктир Отсюда прямо к Богу в поднебесье… Мы ничего не поняли опять, Не сохранили мир, что был дарован. Искали люди, где, кого распять. У душ, ослепших, ярости оковы… Я ненависти семя