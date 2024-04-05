ПОСТ Ищу этого «мужчину» для разговора, который оскорбил моего ребенка на кассе в зоомагазине. Мой ребенок покупал корм для стерилизованных кошек, этот «мужчина» начал говорить, зачем стерилизовали котов. Ребенок ему ответил, что коты кричали и для общего здоровья их стерилизовали. Этот упырь...Далее
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