Супер балл для настоящих принцесс!
Когда злая мачеха заколдовала юную и прекрасную Золушку, принцу понадобилась помощь настоящей супер героини Леди Баг, чтобы снять злые чары и победить зло!
Мультяшный день рождения в сети клубовДалее
Супер балл для настоящих принцесс!
Когда злая мачеха заколдовала юную и прекрасную Золушку, принцу понадобилась помощь настоящей супер героини Леди Баг, чтобы снять злые чары и победить зло!
Мультяшный день рождения в сети клубовДалее
Принцесса амазонок Wonder Woman «Чудо-женщина» и Человек паук объединили свои силы, что бы спасти наш город от врагов. Им очень нужна команда юных супергероев, что бы помочь отвоевать город и передать им СУПЕР силу и знания!Далее
Аниматоры Minecraft (майнкрафт) на детский день рождения в Саратове!
Сеть клубов КонфетТи:
- Наша миссия: Праздник для самых любимых малышей и их родителей!
- Мы работаем более 11 лет.
- Мы проводим праздник на территории собственных клубов, а также выезжаем в садик, домой, ресторан и т.д.Далее
Детский день рождения по мотивам мультфильма «Холодное сердце».
Принц Ханс хочет заполучить власть в королевстве Эрендел, но для этого ему нужна тайная книга! Но она находится у именинницы которая вскоре должна взойти на трон вместе с Анной и Эльзой, поэтому нам предстоит непростое путешествие вДалее
Друзья — это «волшебные люди» в нашей жизни!
И когда они рядом, всегда интересно всем вместе отправиться в сказочное путешествие.
Энчантималс приглашают именинницу и ее волшебных друзей в мир Эвервайлд. Мы устроим сказочный праздник, познакомимся с волшебными питомцами, будем много танцевать иДалее