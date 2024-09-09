Планета Океан [Время До Терраформирование]. Огромные Плотоядные питались себе подобными, рыб тогда было очень много, как и водорослей, для Огромных 'Травоядных'. 10.000 лет д.н.э. Погребения были морскими, по памяти прошлых лет.
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Краткая информация
- 01.07.1985, 39 лет
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Куб^2 'Гиперкуб' — Существующее второе дно Вселенной = R^4-^1 — Постоянная тонкой структуры; Куб^3 — Искусственное второе дно = R^4+^0 — Искусственная Сверхтонкая структура;
Модель Вселенной. Площадь поверхности Сферы — Неизменно! Объём Сферы — Регулирующий. Радиус Сферы — Изменяемый. Второе дно площади — Уплотняющие. Объём двух площади поверхностей — Накапливающий. Центр Сферы — Синхронизация параметров величин.