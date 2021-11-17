ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 💥 Какая компания производит больше всего в мире покрышек?)) 💥 Возможно это Мишлен ? 💥 Или Гудиер, а может вообще Пирелли ? 💥 Больше всего выпускает LEGO для своих автомобильных моделей конструкторов ) #Историяавтомобилей , #Lego , #покрышки , #колесо , #Интересныефакты ,