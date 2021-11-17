ТЕКСТ "ГЕНРИ ФОРД ВЕЛИКИЙ АВТОКОМБИНАТОР"🔍 Уникальность: 100%, Всего символов: 6194, Связность текста: 82.7%, Картинок в тексте: 6, Статистика: antiplagiat.ru, text.ru 🔍 Предисловие "...Генри Форд внёс свое имя большими буквами в историю автомобильного мира. Он всегда настаивал на том, чтобы
Краткая информация
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 💥 Какая компания производит больше всего в мире покрышек?)) 💥 Возможно это Мишлен ? 💥 Или Гудиер, а может вообще Пирелли ? 💥 Больше всего выпускает LEGO для своих автомобильных моделей конструкторов ) #Историяавтомобилей , #Lego , #покрышки , #колесо , #Интересныефакты ,
ТЕКСТ "ПОКОРИТЕЛЬ БЕЗДОРОЖЬЯ NISSAN PATROL"🔍 Уникальность: 100%, Всего символов: 7086, Связность текста: 83.33%, Картинок в тексте: 9, Статистика: antiplagiat.ru, text.ru 🔍Предисловие "...Это знаменитый вездеход со своей интересной историей. Выпускается компанией Nissan с 1951 г. и за весь период,
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 💥 Фары, Стартер, Зажигание появились в 1912г. на Cadillac Model 30 Starter 💥 В фарах стояли лампы с надежной вольфрамовой нитью 💥 С этого момента забыли о "кривом стартере", использовавшемся для запуска двигателя #Историяавтомобилей , #Cadillac , #фары , #Стартер , #Интересныефакты ,
ТЕКСТ "ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРЕНДА INFINITI"🔍 Уникальность: 100%, Всего символов: 4891, Связность текста: 87.88%, Картинок в тексте: 5, Статистика: antiplagiat.ru, text.ru 🔍Предисловие "…Автомобили марки Infiniti своим невероятным дизайном отличаются от машин других производителей. У них свои