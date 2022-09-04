Краткая информация

  • 10.09.1980, 41 год
  • 1 друг
Татьяна Горбунова

@Наша жизнь состоит из мелочей 🎈 ********** Мелочи оказывают огромное влияние на нашу жизнь. ********** https://artmakosh.ru/ нашла для вас идеи, сохраняйте пользуйтесь🤗 ********** #артмакошь#свяжисвоюжизнь#вязаниеспицами#вязание#идеиисхемы#пермь

3 фото
Обсудить
Татьяна Горбунова

@Новые идеи от https://artmakosh.ru/ ******* ХОТИТЕ БОЛЬШЕ??? ******* Уникальное предложение от https://artmakosh.ru/pechorka заказывая у нас пряжу вы получаете эксклюзивные идеи и схемы вязания от творческой команды. ****** Схемы все опробованы💪 ****** Подробности в комментариях и личных

Читать далее
3 фото
Обсудить

Картина дня

наверх