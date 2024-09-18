Пишу картины на заказ по фотографии!

Отличный подарок себе и близким))





ОСОБЕННОСТИ:





❤️ Я создаю картины настоящими красками — маслом и акрилом.





❗У вас будет не печать!





В отличии от печати на холсте, вы получите подлинное произведение ручной работы, которое будет выглядеть значительно дороже