Указала день своего рождения "03.11.1993"Указала свой статус: "Пишу портреты на заказ 89151290696"
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Краткая информация
- 03.11.1993, 30 лет
- 1 друг
Пишу картины на заказ по фотографии!
Отличный подарок себе и близким))
ОСОБЕННОСТИ:
❤️ Я создаю картины настоящими красками — маслом и акрилом.
❗У вас будет не печать!
В отличии от печати на холсте, вы получите подлинное произведение ручной работы, которое будет выглядеть значительно дороже...Далее