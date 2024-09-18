Кристина Пирекеева
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Краткая информация

  • 03.11.1993, 30 лет
  • 1 друг
Кристина Пирекеева
Указала день своего рождения "03.11.1993"Указала свой статус: "Пишу портреты на заказ 89151290696"
Кристина Пирекеева
Пишу картины на заказ по фотографии!
Отличный подарок себе и близким))

ОСОБЕННОСТИ:

❤️ Я создаю картины настоящими красками — маслом и акрилом.

❗У вас будет не печать!

В отличии от печати на холсте, вы получите подлинное произведение ручной работы, которое будет выглядеть значительно дороже
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