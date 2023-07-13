Указала свой статус: "Услуги в Luck&Muse: Обучение во всех областях сферы красоты; Массаж – совокупность приемов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта; Маникюр – уход за пальцами рук, чистка, полировка, покрытие лаком ногтей; Педикюр – уход за ступнями и пальцами ног (чистка и полировка ногтей, удаление мозолей и т.п.); Окрашивание волос – процесс, в ходе которого наносится специальное красящее вещество, способное изменить природный цвет или оттенок; Наращивание ресниц – способ увеличения объема натуральных ресниц и придания им привлекательного эффекта; Перманентный макияж – внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж; Стрижка волос – укорачивание волос. Процесс стрижки состоит из методов, операций, срезов, определенного фасона. Существуют три основных типа салонов красоты: эконом-класса, бизнес-класса, премиум, или люкс-класса.

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