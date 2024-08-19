Привет всем... Меня зовут Бения Валерьян Нугзарович (город Пушкин, Санкт-Петербург), мне уже целых 33 года. Я хотел сейчас искрометно поделиться с вами своей удивительной историей. Сегодня я предлагаю вам подборку несколько странных, но очень и очень важных интеллектуальных изысков, которые мои