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Краткая информация
- 28.12.1971, 54 года
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#Украина #Одесса, #ТЦК, #Могилизация 🫡👻 «FeedCartel» ⚡️ Кругозор – Открытый нетематический канал https://max.ru/channel_FeedCartel
https://max.ru/channel_FeedCartel/AaDKVTEFZAk Журналист: В прошлом году на Генеральной Ассамблее ООН вы заявили, что Украина может вернуть все свои территории. Вы по-прежнему так считаете? Трамп: Я думаю, они достигнут соглашения. Я не хочу говорить, каким будет это соглашение. (Journalist: Last... Далее
Какая жесть, смотри! 👀 Млекопитающему прищемило яйца пластиковым креслом 🗿👍 #ЧП #Яйца #Млекопитающее #Природа https://max.ru/channel_FeedCartel/AaDJ6s8vHzg
«физарум многоглавый» — вид миксомицетов (слизевиков) семейства Физаровые https://max.ru/channel_FeedCartel/AaDJvqR1UVY