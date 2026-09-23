Пётр Евгеньевич
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Краткая информация

  • 28.12.1971, 54 года
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Пётр Евгеньевич
https://max.ru/channel_FeedCartel/AaDKVTEFZAk Журналист: В прошлом году на Генеральной Ассамблее ООН вы заявили, что Украина может вернуть все свои территории. Вы по-прежнему так считаете? Трамп: Я думаю, они достигнут соглашения. Я не хочу говорить, каким будет это соглашение. (Journalist: Last... Далее

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