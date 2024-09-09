В большинстве случаев зима в Калининграде оказывается достаточно комфортной для туризма: температура днем в основном колеблется около. Однако бывают дни с сильными морозами, которые воспринимаются особенно дискомфортно на фоне резких балтийских ветров. Чтобы избежать попадания под дождь или мокрый...Далее
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