Саша
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Краткая информация

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Саша
В большинстве случаев зима в Калининграде оказывается достаточно комфортной для туризма: температура днем в основном колеблется около. Однако бывают дни с сильными морозами, которые воспринимаются особенно дискомфортно на фоне резких балтийских ветров. Чтобы избежать попадания под дождь или мокрый
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