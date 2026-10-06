Альберт Григорян
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Краткая информация

  • 04.07.1988, 38 лет
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Альберт Григорян
Почему вся индустрия красоты выбирает LIMM HAIR: разбор главных премий и рейтингов года Рынок профессиональной косметики для волос переполнен. Каждый день появляются новые бренды, обещающие «эффект стекла», «восстановление за 5 минут» и «абсолютную безопасность». Но как в этом шуме услышать... Далее