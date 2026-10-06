Почему вся индустрия красоты выбирает LIMM HAIR: разбор главных премий и рейтингов года Рынок профессиональной косметики для волос переполнен. Каждый день появляются новые бренды, обещающие «эффект стекла», «восстановление за 5 минут» и «абсолютную безопасность». Но как в этом шуме услышать ... Далее