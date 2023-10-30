Владимир Неважно
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • Неоконченное высшее
  • Ничего серьёзного
  • 0 друзей
Владимир Неважно
2 д.
Изменил свое образование на "Неоконченное высшее"Изменил семейное положение на "Не женат"
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Владимир Неважно
2 д.
В 2023 году мошенники будут продолжать разрабатывать и совершенствовать новые способы телефонного мошенничества, используя современные технологии и методы манипуляции. Вот несколько возможных новых способов мошенничества, которые могут появиться в 2023 году:
Голосовые мошенничества с помощью
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Владимир Неважно
3 д.
Если вас вызывают мошенники, важно помнить следующие рекомендации:
Не предоставляйте личную информацию или финансовые данные. Не сообщайте им свои банковские или кредитные карты, СНИЛС, паспортные данные, пароли и пин-коды.

Проверьте информацию. Если звонит представитель компании, попросите его
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