В 2023 году мошенники будут продолжать разрабатывать и совершенствовать новые способы телефонного мошенничества, используя современные технологии и методы манипуляции. Вот несколько возможных новых способов мошенничества, которые могут появиться в 2023 году:

Голосовые мошенничества с помощью

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