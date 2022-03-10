В XX-м столетии была известна книга Джона Рида 10 дней, которые потрясли мир. Репортаж американского журналиста о русской революции в постсоветское время, конечно, забыт. Сегодня мы являемся свидетелями дней, которые перекроят мироустройство. После Пекинской Олимпиады Россия решила вскрыть карты
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Угроза национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок из-за событий на Украине, может оказаться компенсационной сделкой и попыткой надавить на зарубежных партнеров. Такое мнение высказали опрошенные Уралинформбюро эксперты. Речь идет о 59 компаниях, заявивших о
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Угроза национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок из-за событий на Украине, может оказаться компенсационной сделкой и попыткой надавить на зарубежных партнеров. Такое мнение высказали опрошенные Уралинформбюро эксперты. Речь идет о 59 компаниях, заявивших о