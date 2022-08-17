Осторожно - женщина! (Мысли вслух бывалых в помощь молодым парням). Здравствуйте, уважаемые господа мужчины. Со всех сторон молодые парни слышат одно: мужчина - это тот, который все время должен. И, как правило, почему-то, всегда женщинам. "Если зайца долго бить палкой по голове, то он научится
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Крипта и биржа: кто всегда в выигрыше, а кто - никогда Почему большинству людей не удается (и не удастся) заработать на криптовалюте? Ответ вы найдете ниже. Но, сначала, вводная часть: Надеюсь, вам известно, что игра физических лиц на любой бирже - это лотерея: угадал - не угадал. Еще больше это
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