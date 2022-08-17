Крипта и биржа: кто всегда в выигрыше, а кто - никогда Почему большинству людей не удается (и не удастся) заработать на криптовалюте? Ответ вы найдете ниже. Но, сначала, вводная часть: Надеюсь, вам известно, что игра физических лиц на любой бирже - это лотерея: угадал - не угадал. Еще больше это