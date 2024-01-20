Я буду сейчас с вами на 100% честен: я не совершенно люблю публиковать в интернете свои посты. Но почему я это делаю? Я не могу сказать вам сейчас! Хотя веская причина есть. Я не знаю, насколько последовательным я буду в этом небольшом изложении, особенно во время такого напряженного зимнего

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