Краткая информация

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Игорь Абакумов
10 ч.

Ох уж эти соседи😂 У дочери квартира, она в ней еще не живет тк молодая, ну думаю пока замуж не выскочила надо сделать ремонт. Как то побыл полдня в квартире и понял что шумоизоляция отсутствует.Я квартиру до ремонта сдавал в аренду.Заселились муж с женой, ну ребята молодые, обещали не шуметь.Через

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Игорь Абакумов
10 ч.

"А почему так дорого?" За 20 лет что я делаю ремонты, уже не раз мне задавали такой вопрос.

Позвонила женщина месяц назад, по рекомендации.Попросила приехать общитать санузел.Вечером скинул на ватсап смету, нужно было положить плитку,установить акриловую ванну,перепаять трубы, установить

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