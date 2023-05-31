"А почему так дорого?" За 20 лет что я делаю ремонты, уже не раз мне задавали такой вопрос.

Позвонила женщина месяц назад, по рекомендации.Попросила приехать общитать санузел.Вечером скинул на ватсап смету, нужно было положить плитку,установить акриловую ванну,перепаять трубы, установить

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