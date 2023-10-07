Молочные фермы производят пищевую продукцию, широко потребляемую населением. Оборудование для таких предприятий должно быть исправным и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. В сфере пищевой промышленности чистота и гигиена имеют огромное значение. Для этого необходимо использоватьДалее
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Дезинфицирующие средства. Для гигиены в пищевой промышленности нужны специализированные моющие средства, борющиеся с бактериями и вирусами.
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