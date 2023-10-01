Юджиншестьшесть
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Краткая информация

  • 17.03.1966, 57 лет
  • Высшее
  • Ничего серьёзного
  • Инженер
  • 0 друзей
Юджиншестьшесть
14 ч.

Я здоров, образован, но мог бы полюбить женщину без руки или с другим дефектом. На вид и характер неплох.

Юджиншестьшесть
14 ч.

Указал день своего рождения "17.03.1966"Заполнил раздел "любимые книги" : "Истории реальных успехов"Заполнил раздел "любимая еда" : "Не гурман"Заполнил раздел "любимые игры" : "Разные,Не игрок"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Много"Заполнил раздел "любимые

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