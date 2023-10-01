Я здоров, образован, но мог бы полюбить женщину без руки или с другим дефектом. На вид и характер неплох.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 17.03.1966, 57 лет
- Высшее
- Ничего серьёзного
- Инженер
- 0 друзей
Указал день своего рождения "17.03.1966"Заполнил раздел "любимые книги" : "Истории реальных успехов"Заполнил раздел "любимая еда" : "Не гурман"Заполнил раздел "любимые игры" : "Разные,Не игрок"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Много"Заполнил раздел "любимыеДалее