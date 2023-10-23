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Меня зовут Катерина Орловская, и я всю свою жизнь ищу себя!
Я всегда очень любила петь и небезуспешно участвовала в конкурсах. Мои старания и таланты позволили мне стать Бронзовой чемпионкой « Чемпионата Казахстана по вокалу» в 2015 году и Чемпионкой международного вокального конкурса «Ключи кДалее