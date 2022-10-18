Сегодня, 20:24, поставила себе цель -25 кг!! Срок 6 месяцев! Апрель, 2023!! Весь путь в деталях будет здесь, без масок, без тайн, прямо, открыто, честно (в первую очередь с собой)!! Про снижение веса знаю все, мой опыт с 90+ до 68 и обратно!... сейчас в районе 80 кг, завтра утром будет точно