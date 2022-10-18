18.10.22
Краткая информация
- 20.02.1984, 38 лет
- 0 друзей
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Сегодня, 20:24, поставила себе цель -25 кг!! Срок 6 месяцев! Апрель, 2023!! Весь путь в деталях будет здесь, без масок, без тайн, прямо, открыто, честно (в первую очередь с собой)!! Про снижение веса знаю все, мой опыт с 90+ до 68 и обратно!... сейчас в районе 80 кг, завтра утром будет точно
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Добрый день, друзья! Я здесь буду худеть!! Кому интересно и нужна компания, присоединяйтесь)) Буду рада новым знакомствам, но в СОВЕТАХ не нуждаюсь! Благодарю!
Указала день своего рождения "20.02.1984"Указала свой статус: "Меня много!! Хочу ещё -25кг!! Худеть после 35 легко!!"