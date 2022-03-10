Краткая информация

  • 01.01.1964, 58 лет
  • В браке
  • 0 друзей
Татьяна Сиротина

Изменила свой статус: "Детский доктор.Здоравливаю детей от 0 до 18 лет.Использую собственные руки,душу и сердце,а также дыхательную гимнастику по Стрельниковой;закаливание по Толкачеву.Б.С.;траволечение;эфирные масла «Ирис»;пробиотики «Вектор-БиАльгам»;банки."

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Татьяна Сиротина

Изменила семейное положение на "Замужем"Указала свой статус: "Детский доктор.Здоравливаю детей от 0 до 18 лет.Использую собственные руки,душу и сердце,а также дыхательную гимнастику по Стрельниковой;закаливание по Толкачеву.Б.С.;траволечение;эфирные масла «Ирис»;пробирщики «Вектор-БиАльгам»;банки.

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